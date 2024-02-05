Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

«Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», — говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе уточняется, что новой головной компанией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — её акции будут размещены на Московской бирже. Гендиректором останется Артём Савиновский.

Отмечается, что бизнесы, сервисы и активы нидерландской группы будут сохранены в полном объёме за исключением зарубежных стартапов, в числе которых — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центр в Финляндии.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области.