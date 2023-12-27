RT в Telegram
Подпишись

«Яндекс» зарегистрировался в САР Калининградской области

Короткая ссылка
«Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. В реестре САР появилась запись о том, что 26 декабря международная компания включена в реестр участников.
«Яндекс» зарегистрировался в САР Калининградской области
  • РИА Новости

Как отметили в самом «Яндексе», компания продолжает готовиться к реструктуризации.

«Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекса».

В мае в компании сообщили, что окончательное решение о потенциальном составе инвесторов после реструктуризации «Яндекса» не принято, компания рассмотрела заявки на приобретение долей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить