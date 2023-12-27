«Яндекс» зарегистрировался в САР Калининградской области

«Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. В реестре САР появилась запись о том, что 26 декабря международная компания включена в реестр участников.

РИА Новости

Как отметили в самом «Яндексе», компания продолжает готовиться к реструктуризации. «Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекса». В мае в компании сообщили, что окончательное решение о потенциальном составе инвесторов после реструктуризации «Яндекса» не принято, компания рассмотрела заявки на приобретение долей.