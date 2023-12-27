«Яндекс» зарегистрировался в САР Калининградской области
- РИА Новости
Как отметили в самом «Яндексе», компания продолжает готовиться к реструктуризации.
«Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекса».
В мае в компании сообщили, что окончательное решение о потенциальном составе инвесторов после реструктуризации «Яндекса» не принято, компания рассмотрела заявки на приобретение долей.