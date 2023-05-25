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В «Яндексе» сообщили, что решение о составе инвесторов после реструктуризации не принято

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Окончательное решение о потенциальном составе инвесторов после реструктуризации «Яндекса» на данный момент не принято, компания рассмотрела заявки на приобретение долей.
В «Яндексе» сообщили, что решение о составе инвесторов после реструктуризации не принято
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Отмечается, что новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией, он будет находиться в руках менеджмента «Яндекса».

«Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято», — говорится в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что инвесторам «Яндекса» предложат три варианта в рамках разделения бизнеса компании на российский и международный.

По данным журнала Forbes, «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2023 году.

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