В «Яндексе» сообщили, что решение о составе инвесторов после реструктуризации не принято

Окончательное решение о потенциальном составе инвесторов после реструктуризации «Яндекса» на данный момент не принято, компания рассмотрела заявки на приобретение долей.

Отмечается, что новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией, он будет находиться в руках менеджмента «Яндекса».

«Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято», — говорится в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что инвесторам «Яндекса» предложат три варианта в рамках разделения бизнеса компании на российский и международный.

По данным журнала Forbes, «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2023 году.