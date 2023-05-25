По данным источников Bloomberg, инвесторам «Яндекса» предложат три варианта в рамках разделения бизнеса компании на российский и международный.

Отмечается, что одним из вариантов будет сохранение доли в российском бизнесе «Яндекса».

Также инвесторам предложат либо обменять свою долю на участие в зарубежных стартапах, которые планируется выделить из «Яндекса», либо получить денежные средства.

В материале уточняется, что предложения должны одобрить акционеры компании.

В ноябре 2022 года сообщалось, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу, которая сохранит за собой бренд компании.

Также сообщалось, что менеджменту «Яндекса» могут передать управление группой компаний, выделяемых из Yandex N.V.