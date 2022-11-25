Менеджменту «Яндекса» могут передать управление группой компаний, выделяемых из Yandex N.V
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Яндекса».
В сообщении говорится, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу, которая сохранит за собой бренд компании.
«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», — заявили в компании.
Также РИА Новости со ссылкой на источники писало, что глава Счётной палаты России Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс».