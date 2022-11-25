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Менеджменту «Яндекса» могут передать управление группой компаний, выделяемых из Yandex N.V

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Управление группой компаний, выделяемой из материнской компании Yandex N.V, может быть передано менеджменту «Яндекса».
Менеджменту «Яндекса» могут передать управление группой компаний, выделяемых из Yandex N.V
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Яндекса». 

В сообщении говорится, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу, которая сохранит за собой бренд компании.

«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», — заявили в компании.

Также РИА Новости со ссылкой на источники писало, что глава Счётной палаты России Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс».

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