РИА Новости: Кудрин до Нового года перейдёт в «Яндекс» из Счётной палаты
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс».
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- © Maksim Konstantinov
«Кудрин перейдёт на работу в «Яндекс», это произойдёт до Нового года», — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Согласно закону, нового главу Счётной палаты в случае отставки Алексея Кудрина будет утверждать Госдума.
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