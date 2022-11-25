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РИА Новости: Кудрин до Нового года перейдёт в «Яндекс» из Счётной палаты

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс».
РИА Новости: Кудрин до Нового года перейдёт в «Яндекс» из Счётной палаты
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Кудрин перейдёт на работу в «Яндекс», это произойдёт до Нового года», — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Согласно закону, нового главу Счётной палаты в случае отставки Алексея Кудрина будет утверждать Госдума.

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