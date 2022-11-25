«Яндекс» рассматривает выделение основной части бизнеса в отдельную группу компаний

Материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу, которая сохранит за собой бренд компании.

«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Yandex N.V. намерена со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и изменить название.

В сентябре компания «Яндекс» закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже «Дзена» и «Новостей», новым владельцем стала VK.