«Яндекс» закрыл сделку по покупке Delivery Club и продаже новостного агрегатора
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Новым владельцем этих сервисов стала компания VK», — говорится в сообщении.
30 августа Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом».
Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы.