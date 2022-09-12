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«Яндекс» закрыл сделку по покупке Delivery Club и продаже новостного агрегатора

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Компания «Яндекс» закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже «Дзена» и «Новостей», новым владельцем стала VK.
«Яндекс» закрыл сделку по покупке Delivery Club и продаже новостного агрегатора
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Новым владельцем этих сервисов стала компания VK», — говорится в сообщении.

30 августа Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом».

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы. 

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