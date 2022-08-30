ФАС одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом»
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Об этом говорится на сайте службы.
«ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении «Яндексом» сервиса Delivery Club и одобрила его с предписанием», — отмечается в заявлении.
Одним из требований ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнёров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трёх лет с момента совершения сделки.
«Ведомство также одобрило с предписанием ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен», — указали в ФАС.
Ранее сообщалось, что ФАС получила ходатайства о сделках VK и «Яндекса».