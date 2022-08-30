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ФАС одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом»

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом».
ФАС одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте службы.

«ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении «Яндексом» сервиса Delivery Club и одобрила его с предписанием», — отмечается в заявлении.

Одним из требований ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнёров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трёх лет с момента совершения сделки.

«Ведомство также одобрило с предписанием ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен», — указали в ФАС.

Ранее сообщалось, что ФАС получила ходатайства о сделках VK и «Яндекса».

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