Крупнейшим акционером «Яндекса» станет структура менеджмента

Крупнейшим покупателем российских активов «Яндекса» (MOEX: YNDX) станет структура менеджмента — ей передадут 35% акций.

Соответствующая информация представлена в документах для голосования акционеров по реструктуризации бизнеса.

Как говорится в релизе, нидерландская компания Yandex N.V. лишается права создавать и развивать аналогичные сервисы в течение пяти лет по всему миру.

Исключением станут зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen. По итогам сделки их можно будет развивать везде, кроме России и Белоруссии.

5 февраля стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Таким образом, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».