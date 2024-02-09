Профосмотры в Подмосковье прошли более 1,4 миллиона детей

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в 2023 году в регионе профилактический медицинский осмотр прошли более 1,4 млн детей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Как отметила чиновник, такие мероприятия имеют большую пользу, так как заболевания, выявляемые на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.

«От заботы о здоровье детского населения региона зависит наше будущее, поэтому это один из приоритетов в нашей работе», — сказала Стригункова.

После профосмотра заключение о состоянии здоровья ребёнка заносится в электронную систему ЕМИАС.

Ранее сообщалось, что в Московской области почти 6 тыс. новорождённых детей с начала года прошли расширенный неонатальный скрининг.