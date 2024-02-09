Профосмотры в Подмосковье прошли более 1,4 миллиона детей
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
Как отметила чиновник, такие мероприятия имеют большую пользу, так как заболевания, выявляемые на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.
«От заботы о здоровье детского населения региона зависит наше будущее, поэтому это один из приоритетов в нашей работе», — сказала Стригункова.
После профосмотра заключение о состоянии здоровья ребёнка заносится в электронную систему ЕМИАС.
Ранее сообщалось, что в Московской области почти 6 тыс. новорождённых детей с начала года прошли расширенный неонатальный скрининг.