Онколог Иванов: развитие рака можно выявить при помощи ряда медицинских анализов

Главный врач клиники МАММА, онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов посоветовал для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях проходить ежегодную диспансеризацию.

«На основании общего анализа крови можно определить стандартные, пониженные или повышенные уровни различных подгрупп клеток», — отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Также важно сделать биохимический анализ крови, который показывает наличие биохимических маркеров, регулирующих функцию внутренних органов.

Если показатели какого-либо органа нарушены, назначается детальное исследование. Самые распространённые методы проведения таких анализов — полимеразная цепная реакция и секвенирование, сказал Иванов.

По его словам, ключевую роль в диагностике играют анализы на онкомаркеры.

Ещё одним важным анализом является иммунограмма, отражающая состояние иммунной системы организма.

Кроме того, могут быть также проведены дополнительные исследования, включая детальный анализ органов путём биопсии, добавил онколог.

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