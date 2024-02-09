Врач Зиркуева назвала гипертонию в числе частых причин носовых кровотечений
В ряду наиболее распространённых причин носовых кровотечений — холодный и сухой воздух, который ведёт к ломкости стенок сосудов, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
К системным причинам носовых кровотечений относятся: артериальная гипертензия, заболевания крови и плохая свёртываемость крови (гемофилия, лейкемия), беременность, заболевания печени (цирроз, гепатит) и др.
«Также к частым факторам носовых кровотечений относятся гипо- и авитоминозы, такие как: дефицит витамина С, витамина А (играет важную роль в питании эпителия слизистых носа), витамина К (участвует в функционировании свёртываемости крови)», — добавила Зиркуева.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.