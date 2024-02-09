Врач Зиркуева назвала гипертонию в числе частых причин носовых кровотечений

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Асият Зиркуева рассказала, что носовое кровотечение может быть следствием различных заболеваний, к примеру, гипертонии.

В ряду наиболее распространённых причин носовых кровотечений — холодный и сухой воздух, который ведёт к ломкости стенок сосудов, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

К системным причинам носовых кровотечений относятся: артериальная гипертензия, заболевания крови и плохая свёртываемость крови (гемофилия, лейкемия), беременность, заболевания печени (цирроз, гепатит) и др.

«Также к частым факторам носовых кровотечений относятся гипо- и авитоминозы, такие как: дефицит витамина С, витамина А (играет важную роль в питании эпителия слизистых носа), витамина К (участвует в функционировании свёртываемости крови)», — добавила Зиркуева.

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