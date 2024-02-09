Психолог Нижнева рассказала, что преодолеть синдром самозванца возможно

Психолог Алёна Нижнева дала советы, как преодолеть синдром самозванца, из-за которого человек считает себя некомпетентным и недостойным собственных достижений.

В беседе с газетой «Известия» специалист посоветовала начать контролировать собственное мышление и постепенно перестать «смотреть в искривлённое зеркало».

Также, по её словам, для человека с синдромом самозванца крайне важно создавать вокруг себя «безоценочное пространство» — окружение, в котором не будет критических замечаний.

Кроме того, нужно начать замечать свои действия и достижения, при этом не обесценивая себя.

«И в этом опыте можно постепенно становиться для себя таким безопасным поддерживающим взрослым, на руку которого так важно опираться, с которым можно оплакать ушибы и падения, заметить успехи и продолжать идти», — заключила психолог.

Ранее психолог, специалист по психосоматике Карина Чен назвала синдром самозванца деструктивным для психики.