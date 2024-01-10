Психолог Чен назвала синдром самозванца деструктивным для психики

Психолог, специалист по психосоматике Карина Чен рассказала, что такое синдром самозванца и какие черты его характеризуют.

Синдром самозванца — психологическое явление, которое не считается психическим расстройством, объяснила она в интервью «Вечерней Москве».

По данным исследований, проявление этого синдрома хотя бы раз испытывали около 70% жителей Земли. Это касается как начинающих специалистов, так и профессионалов своего дела, в силу каких-либо обстоятельств вдруг начинающих сомневаться в своих достижениях, интеллекте, успехе.

Чен перечислила характерные для подобного состояния симптомы: это излишняя самокритика, неуверенность в себе и в результатах своего труда, перфекционизм, ощущение стыда за свой профессиональный успех и страх неудачи.

Психолог отметила деструктивный характер данного феномена для карьеры и личности человека. Для преодоления такого состояния следует обратиться к специалисту, добавила она.

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