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Врач Ермакова: предрасположенность к аллергии на животных может быть наследственной

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Кандидат медицинских наук Злата Ермакова, врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) рассказала, что предрасположенность к аллергии на животных может носить наследственный характер.

«Некоторые родители считают, что аллергия на животных у ребёнка может пройти сама по себе к переходному возрасту — «вот тогда сможем завести кошку». К сожалению, это не так. Часто предрасположенность к аллергии носит наследственный характер, а генетику «обмануть» невозможно», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, оптимальный вариант — определить, нет ли у ребёнка аллергии, ещё до принятия решения о появлении в доме животного.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова заявила, что лак для волос может быть вреден для людей с аллергией или астмой.

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