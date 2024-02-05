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Химик Дроганова рассказала о возможном вреде лака для волос для аллергиков

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Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова заявила, что лак для волос может быть вреден для людей с аллергией или астмой.
Химик Дроганова рассказала о возможном вреде лака для волос для аллергиков
  • Gettyimages.ru

«Для минимизации негативного эффекта для волос и кожи головы следует использовать для фиксации причёски небольшое количество лака, а нанесение на причёску осуществлять на расстоянии вытянутой руки. В конце дня остатки лака лучше смывать шампунем», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, при выборе средства нужно обращать внимание на состав. В состав качественных лаков обычно входят спиртовые растворители.

«Кроме этого, качественные лаки имеют нейтральный, еле ощутимый запах, который, как правило, быстро выветривается (или вообще не имеют запаха). Сильный и резкий запах — признак низкого качества продукции», — уточнила Дроганова.

Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал об особенностях использования эфирных масел.

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