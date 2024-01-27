Химик Дорохов посоветовал всегда следовать инструкции при использовании эфирных масел

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал об особенностях использования эфирных масел.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что натуральные масла всегда продаются небольшим объёмом, в стеклянной непрозрачной таре.

«Даже натуральное эфирное масло стоит использовать грамотно. Это очень концентрированные смеси, в некоторых случаях вы можете получить ожог или отравления. Всегда соблюдайте инструкцию и правила применения, разработанные производителем, в том числе при использовании специальных пластырей для облегчения симптомов ОРВИ», — заявил Дорохов.

По его словам, категорически нельзя употреблять масла внутрь, а особенную осторожность нужно проявлять беременным, пожилым и детям.

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