RT в Telegram
Подпишись

Химик Дорохов посоветовал всегда следовать инструкции при использовании эфирных масел

Короткая ссылка
Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал об особенностях использования эфирных масел.
Химик Дорохов посоветовал всегда следовать инструкции при использовании эфирных масел
  • Gettyimages.ru
  • © nensuria

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что натуральные масла всегда продаются небольшим объёмом, в стеклянной непрозрачной таре.

«Даже натуральное эфирное масло стоит использовать грамотно. Это очень концентрированные смеси, в некоторых случаях вы можете получить ожог или отравления. Всегда соблюдайте инструкцию и правила применения, разработанные производителем, в том числе при использовании специальных пластырей для облегчения симптомов ОРВИ», — заявил Дорохов.

По его словам, категорически нельзя употреблять масла внутрь, а особенную осторожность нужно проявлять беременным, пожилым и детям.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить