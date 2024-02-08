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Две модульные амбулатории открылись в сёлах Крыма

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В Красногвардейском районе Крыма начался приём пациентов в новых модульных врачебных амбулаториях.
Две модульные амбулатории открылись в сёлах Крыма
  • РИА Новости

Медучреждения расположены в сёлах Полтавка и Колодезное, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

В новых зданиях находятся кабинеты приёма пациентов, а также стоматологический, прививочный, процедурный кабинеты и дневной стационар. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов передал представителям ряда городских и районных больниц ключи от 36 единиц нового медицинского транспорта.

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