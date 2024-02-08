Две модульные амбулатории открылись в сёлах Крыма
- РИА Новости
Медучреждения расположены в сёлах Полтавка и Колодезное, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
В новых зданиях находятся кабинеты приёма пациентов, а также стоматологический, прививочный, процедурный кабинеты и дневной стационар. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов передал представителям ряда городских и районных больниц ключи от 36 единиц нового медицинского транспорта.