Две модульные амбулатории открылись в сёлах Крыма

В Красногвардейском районе Крыма начался приём пациентов в новых модульных врачебных амбулаториях.

Медучреждения расположены в сёлах Полтавка и Колодезное, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

В новых зданиях находятся кабинеты приёма пациентов, а также стоматологический, прививочный, процедурный кабинеты и дневной стационар. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов передал представителям ряда городских и районных больниц ключи от 36 единиц нового медицинского транспорта.