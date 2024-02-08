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Психолог Константиновская рассказала, как справиться с раздражением

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Психолог Ольга Константиновская посоветовала рассматривать раздражение как указание на внутренние потребности. По её словам, не стоит запрещать себе это чувство.
Психолог Константиновская рассказала, как справиться с раздражением
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что важно интегрировать негативные переживания. В качестве примера она привела ситуацию, когда человека раздражает чужая лень. Сначала рекомендуется признать, что желание иногда бездельничать нам тоже свойственно.

Затем желательно найти ценность в проявлении такого поведения — к примеру, умеренно проявляемая лень помогает отдохнуть и восстановить силы. После этого можно продумать, как позволить себе полениться безопасно и осознанно.

Как пояснила Константиновская, ориентированный на себя подход позволит спокойнее воспринимать поведение окружающих.

Ранее психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова заявила, что к профессиональному выгоранию приводит рутинность и монотонность рабочего дня.

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