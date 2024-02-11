Специалист Беляева рассказала, каким должен быть состав шоколада

Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева объяснила в беседе с RT, каким должен быть состав шоколада.

«Основным компонентам в составе шоколада является масло какао, а содержащиеся в нём алкалоиды кофеина и теобромина являются природными стимуляторами и объясняют тонизирующее действие шоколада на организм человека. Он снимает усталость, даёт бодрость, возвращает силы, поднимает настроение благодаря магнию — настоящему источнику радости. Содержатся в шоколаде и другие важные и нужные микроэлементы: кальций, фосфор, железо, натрий, а также витамины В1, В2 и РР», — рассказала Беляева.

Также, по её словам, шоколад улучшает работу мозга.

При этом, как пояснила эксперт, шоколадом может называться только продукт, получаемый из какао-продуктов и сахара, в состав которого входит не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.

По её словам, в связи с тенденцией роста интереса у потребителя к продуктам, относящимся к категории правильного питания, производители шоколадной продукции вынуждены расширять ассортиментный ряд и корректировать состав шоколада путём обогащения его белками, минеральными веществами и витаминами, а также заменой сахара на подсластитель неуглеводной природы.

«Производители считают весьма перспективным обогащать шоколад ценными нутриентами», — объяснила специалист.

Она добавила, что в настоящее время на рынке шоколадных изделий уже представлена продукция с добавками растительного и животного происхождения, которые обогащают шоколад недостающими компонентами: белками, пробиотиками, пищевыми волокнами.

«Одними из самых распространённых обогатительных добавок шоколадной продукции являются злаковые хлопья, соль, орехи, сухофрукты, пряности», — объяснила эксперт.

Подобные добавки позволяют снизить калорийность изделий путём уменьшения количества быстрых углеводов в составе шоколада и внести в него недостающие белковые, витаминные и минеральные компоненты, заключила собеседница RT.

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