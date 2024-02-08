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Диетолог Соломатина: кефир помогает продлить активную жизнь пожилым

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Диетолог Елена Соломатина напомнила о полезных свойствах кефира для пожилых людей.
Диетолог Соломатина: кефир помогает продлить активную жизнь пожилым
  • Gettyimages.ru
  • © natalipopova2011 / 500px

«Кефир помогает поддержать ЖКТ, как следствие, способствует улучшению работы остальных систем», — пояснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Она посоветовала людям старше 50 лет включить кефир в постоянный рацион питания, это поможет продлить активную жизнь.

По её словам, кефир может заменить любые другие кисломолочные продукты, так как он помогает полезным бактериям противостоять вредным патогенам.

Также Соломатина назвала кефир лучшим вариантом позднего перекуса из-за содержания в нём триптофана, который стимулирует выработку гормона сна — мелатонина.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

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