Никитин рассказал о научных традициях Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил учёных с Днём науки и рассказал о научных традициях в регионе.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

«Именно в Нижегородской области был создан один из первых в стране научно-образовательных центров мирового уровня. В рамках национального проекта «Наука и университеты» строится ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Юрий Неймарк стоял у истоков первого в стране профильного факультета. И во многом благодаря работе его команды регион сегодня является одним из ИТ-лидеров России. Очень важно, чтобы имена великих учёных, работавших в Нижегородской области, сохранялись в истории и увековечивались», — заявил Никитин.

Он также отметил, что в вузах, научных институтах, на предприятиях, в конструкторских бюро Нижегородской области работают преданные своему делу люди, готовые совершать открытия, а также передавать опыт и знания новым поколениям.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил представителей научного сообщества с Днём российской науки, который отмечается в России 8 февраля.