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Губернатор Артюхов поздравил учёных Ямала с Днём науки

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил представителей научного сообщества с Днём российской науки, который отмечается в России 8 февраля.
Губернатор Артюхов поздравил учёных Ямала с Днём науки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Губернатор в своём обращении к региональным деятелям отметил их достижения и вклад в развитие различных областей науки.

«Благодаря вашему профессионализму на Ямале успешно реализуются проекты по изучению состояния вечной мерзлоты», — сказано в тексте.

Артюхов подчеркнул, что на Ямале работает первая в стране лаборатория криологии земли и геотехнической безопасности, а в Приуральском районе продолжается создание уникального проекта — международной арктической станции «Снежинка» — для проведения исследований в Арктике.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии в области науки и техники за 2023 год. Торжественное мероприятие прошло в Казанском кремле.

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