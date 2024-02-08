Губернатор Артюхов поздравил учёных Ямала с Днём науки
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
Губернатор в своём обращении к региональным деятелям отметил их достижения и вклад в развитие различных областей науки.
«Благодаря вашему профессионализму на Ямале успешно реализуются проекты по изучению состояния вечной мерзлоты», — сказано в тексте.
Артюхов подчеркнул, что на Ямале работает первая в стране лаборатория криологии земли и геотехнической безопасности, а в Приуральском районе продолжается создание уникального проекта — международной арктической станции «Снежинка» — для проведения исследований в Арктике.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии в области науки и техники за 2023 год. Торжественное мероприятие прошло в Казанском кремле.