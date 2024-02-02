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Минниханов вручил госпремии Татарстана за достижения в области науки и техники

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Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии в области науки и техники за 2023 год. Торжественное мероприятие прошло в Казанском кремле.
Минниханов вручил госпремии Татарстана за достижения в области науки и техники
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Государственные премии Татарстана в области науки и техники были учреждены 16 апреля 1993 года, за это время ими отмечена 191 работа. Более тысячи человек удостоились звания «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники», включая 370 докторов наук и 365 кандидатов наук.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление / социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».

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