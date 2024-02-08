RT в Telegram
Подпишись

Врач Лахмай назвал самые частые симптомы ишемической болезни сердца

Короткая ссылка
Сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай перечислил основные симптомы ишемической болезни сердца.
Врач Лахмай назвал самые частые симптомы ишемической болезни сердца
  • Gettyimages.ru
  • © JazzIRT

«Ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов: образующиеся на стенках коронарных артерий бляшки закупоривают сосуды, нарушается кровоток, возникает кислородное голодание», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, при острой форме болезни наблюдается интенсивная резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку или под лопатку, сильное жжение в груди, учащённое сердцебиение, частые головокружения и утомляемость.

Постоянная одышка, скачки давления и менее выраженная боль возникают при хронической ишемии (стенокардия).

Чтобы предотвратить развитие болезни и её серьёзные осложнения, достаточно придерживаться простых мер профилактики: сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и ежегодная диагностика.

Ранее главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина дала рекомендации, как укреплять иммунитет в пожилом возрасте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить