Врач Лахмай назвал самые частые симптомы ишемической болезни сердца

Сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай перечислил основные симптомы ишемической болезни сердца.

«Ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов: образующиеся на стенках коронарных артерий бляшки закупоривают сосуды, нарушается кровоток, возникает кислородное голодание», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, при острой форме болезни наблюдается интенсивная резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку или под лопатку, сильное жжение в груди, учащённое сердцебиение, частые головокружения и утомляемость.

Постоянная одышка, скачки давления и менее выраженная боль возникают при хронической ишемии (стенокардия).

Чтобы предотвратить развитие болезни и её серьёзные осложнения, достаточно придерживаться простых мер профилактики: сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и ежегодная диагностика.

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