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Гериатр Рунихина дала советы по укреплению иммунитета в пожилом возрасте

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Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина дала рекомендации, как укреплять иммунитет в пожилом возрасте
Гериатр Рунихина дала советы по укреплению иммунитета в пожилом возрасте
  • Gettyimages.ru
  • © LightFieldStudios

«Чтобы иммунитет был крепким, нужно избегать стрессов, хорошо спать, давать организму умеренную физическую нагрузку и рационально питаться», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, для поддержания иммунитета в рационе пожилого человека обязательно должны присутствовать белок из молочных продуктов, пища растительного происхождения, клетчатка. Из животного белка подойдут рыба и курица, при этом жирное мясо стоит исключить.

Также необходимо ежедневно употреблять продукты с содержанием витаминов A, D, C и E, а также железа.

«Витамин A содержится в моркови, сливочном масле, печени трески, кураге и чернике. Витамин D можно получить из рыбы и яиц, а витамин C — из цитрусовых. Витамин E содержится во многих продуктах, в основном растительного происхождения. С возрастом есть склонность к железодефицитной анемии, поэтому важно употреблять мясо», — заключила Рунихина.

Ранее лаборант технопарка «SuperFood Технологии» университета «Росбиотех» Николай Селивёрстов назвал фрукты, которые содержат белок.

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