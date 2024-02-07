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Специалист Селивёрстов рассказал о фруктах, содержащих белок

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Лаборант технопарка «SuperFood Технологии» Университета «Росбиотех» Николай Селивёрстов назвал фрукты, которые содержат белок.
Специалист Селивёрстов рассказал о фруктах, содержащих белок
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он отнёс к таким фруктам авокадо, абрикосы, ежевику, киви и бананы. Вместе с тем эксперт отметил, что их нельзя считать полноценной заменой белому мясу или рыбе.

Кроме того, Селивёрстов рассказал, что в персиках мало сахара, при этом они являются источником витамина С и бета-каротина.

«А вот с апельсинами необходимо быть осторожнее: с одной стороны, в одном цитрусе всего 12 г сахара и много витамина С, но тот же апельсин в виде фреша теряет большую часть полезной клетчатки и менее полезен для здоровья», — добавил эксперт.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.

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