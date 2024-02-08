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В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа самолёта Ил-76, сбитого ВСУ

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Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолёта Ил-76, сбитого украинцами в Белгородской области, проходит в родном для лётчиков Оренбурге.
В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа самолёта Ил-76, сбитого ВСУ
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого украинцы нанесли удар по Ил-76, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot.

Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

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