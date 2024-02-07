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Врач Елисеев назвал неочевидные симптомы болезней почек

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Нефролог, терапевт «СМ-Клиники» Михаил Елисеев рассказал, какие неочевидные симптомы могут указывать на болезни почек.
Врач Елисеев назвал неочевидные симптомы болезней почек
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что это одышка, которая, как и отёки, появляется из-за застойных явлений в организме.

Также к симптомам могут относиться сухая кожа, слабость и усталость, металлический привкус во рту, плохой сон.

Среди очевидных признаков болезней почек — боль в спине, которая может ощущаться как с одной, так и с обеих сторон от позвоночника. Отёки лица и конечностей возникают из-за снижения скорости клубочковой фильтрации почек, добавил Елисеев.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.

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