В МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр
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Об этом сообщает «Радио 1».
«Их главная задача — медицинская помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими», — сказала Стригункова.
Посетители центра могут получить консультации разных специалистов, в том числе врачей-эндокринологов, офтальмологов, работающих с лазерной операционной.
«В ближайшее время будет открыт кабинет диабетической стопы. Доступны рентгенологические и ультразвуковые методы исследования, в том числе денситометрия, КТ, МРТ, а также тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы», — отметила заведующая региональным эндокринологическим центром МОНИКИ Александра Шевлягина.
Медицинская помощь в центре оказывается бесплатно, по полису ОМС.
При выявлении острой патологии пациенту предложат госпитализацию в стационар.
Ранее сообщалось, что лабораторию по анализу препаратов для лечения астмы построят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна».