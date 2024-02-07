В МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала об открытии второго в регионе эндокринологического центра на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Об этом сообщает «Радио 1».

«Их главная задача — медицинская помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими», — сказала Стригункова.

Посетители центра могут получить консультации разных специалистов, в том числе врачей-эндокринологов, офтальмологов, работающих с лазерной операционной.

«В ближайшее время будет открыт кабинет диабетической стопы. Доступны рентгенологические и ультразвуковые методы исследования, в том числе денситометрия, КТ, МРТ, а также тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы», — отметила заведующая региональным эндокринологическим центром МОНИКИ Александра Шевлягина.

Медицинская помощь в центре оказывается бесплатно, по полису ОМС.

При выявлении острой патологии пациенту предложат госпитализацию в стационар.

Ранее сообщалось, что лабораторию по анализу препаратов для лечения астмы построят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна».