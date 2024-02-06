RT в Telegram
Подпишись

Лабораторию по анализу препаратов для лечения астмы построят в ОЭЗ «Дубна»

Короткая ссылка
Медицинская компания построит лабораторию для анализа готовой продукции на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области.
Лабораторию по анализу препаратов для лечения астмы построят в ОЭЗ «Дубна»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональный Главгосстройнадзор.

«В лаборатории планируется исследовать пульмонологические препараты, которые используются при терапии астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. ПСК «Фарма» выпускает около 20 наименований таких лекарств», — отмечается в сообщении.

Площадь лаборатории составит 5 тыс. кв. м. Реконструкцию должны завершить к началу осени 2024 года.

Ранее сообщалось, что привлечённые в 2023 году резиденты особых экономических зон Московской области планируют инвестировать в запуск своих предприятий 34,6 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить