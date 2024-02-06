Лабораторию по анализу препаратов для лечения астмы построят в ОЭЗ «Дубна»

Медицинская компания построит лабораторию для анализа готовой продукции на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональный Главгосстройнадзор.

«В лаборатории планируется исследовать пульмонологические препараты, которые используются при терапии астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. ПСК «Фарма» выпускает около 20 наименований таких лекарств», — отмечается в сообщении.

Площадь лаборатории составит 5 тыс. кв. м. Реконструкцию должны завершить к началу осени 2024 года.

Ранее сообщалось, что привлечённые в 2023 году резиденты особых экономических зон Московской области планируют инвестировать в запуск своих предприятий 34,6 млрд рублей.