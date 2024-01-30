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Новые резиденты подмосковных ОЭЗ инвестируют в запуск своих предприятий 34,6 млрд рублей

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Привлечённые в 2023 году резиденты особых экономических зон Московской области планируют инвестировать в запуск своих предприятий 34,6 млрд рублей.
Новые резиденты подмосковных ОЭЗ инвестируют в запуск своих предприятий 34,6 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«В 2023 году в ОЭЗ Московской области удалось привлечь 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов 34,6 млрд рублей. На них планируется создать порядка 2 тыс. рабочих мест», — заявила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В общей сложности в подмосковных ОЭЗ работают 208 резидентов, суммарно они создали свыше 10 тыс. рабочих мест.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» запустили 35 новых производств, что на 30% больше, чем в 2022-м. Лидирует по запуску новых производств индустриальный парк «Руднево».

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