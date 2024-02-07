Совфед одобрил закон об ограничении «наливаек» в многоквартирных домах
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, в частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
1 февраля Государственная дума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки».
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT заявил, что работа «наливаек» приводила к дебошам, ночным крикам, росту преступности, испорченным детским площадкам и подъездам.