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Совфед одобрил закон об ограничении «наливаек» в многоквартирных домах

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Совет Федерации 7 февраля одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с «наливайками».
Совфед одобрил закон об ограничении «наливаек» в многоквартирных домах
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

1 февраля Государственная дума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT заявил, что  работа «наливаек» приводила к дебошам, ночным крикам, росту преступности, испорченным детским площадкам и подъездам.

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