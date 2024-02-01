Депутат Хамзаев объяснил важность закона о праве регионов запрещать «наливайки»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT поддержал принятие Госдумой закона о праве регионов запрещать «наливайки».

«Важно, чтобы вот эти лазейки у отдельных мошенников были нивелированы и ликвидированы. Так называемые «наливайки», по сути, это квазиобщепиты, у которых основная маркетинговая и экономическая цель — продажа алкогольной продукции ночью. На юридическом языке это называется заведомо нарушением законодательства», — рассказал Хамзаев.

Он добавил, что работа «наливаек» приводила к дебошам, ночным крикам, росту преступности, испорченным детским площадкам и подъездам.

«Людей это не просто возмущало, это напрямую было связано с их безопасностью. Поэтому мы рады, что такой закон принят. Важно, что (полномочия. — RT) передали региональным властям. Сейчас мы будем в рамках депутатского контроля добиваться, чтобы региональные парламенты, которые с такой инициативой не выступали, обратили на это внимание... И, соответственно, будем добиваться, чтобы этот закон работал в полную меру», — заключил парламентарий.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли в III чтении закон о праве властей российских регионов запрещать «наливайки».