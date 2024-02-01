Госдума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки»
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Об этом Володин написал в Telegram.
«Закон о запрете «наливаек» принят», — говорится в сообщении.
Он уточнил, что власти регионов получают право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Уточняется, что требование не распространяется на рестораны.
В декабре 2023 года сообщалось, что ГД приняла в первом чтении проект о праве регионов запрещать «наливайки».