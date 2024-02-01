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Госдума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки»

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли в III чтении закон о праве властей российских регионов запрещать «наливайки».
Госдума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки»
  • Gettyimages.ru
  • © FS

Об этом Володин написал в Telegram.

«Закон о запрете «наливаек» принят», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что власти регионов получают право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Уточняется, что требование не распространяется на рестораны.

В декабре 2023 года сообщалось, что ГД приняла в первом чтении проект о праве регионов запрещать «наливайки».

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