Госдума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли в III чтении закон о праве властей российских регионов запрещать «наливайки».

Об этом Володин написал в Telegram.

«Закон о запрете «наливаек» принят», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что власти регионов получают право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Уточняется, что требование не распространяется на рестораны.

В декабре 2023 года сообщалось, что ГД приняла в первом чтении проект о праве регионов запрещать «наливайки».