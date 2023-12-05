ГД приняла в первом чтении проект о праве регионов запрещать «наливайки»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект о праве властей регионов запрещать «наливайки».

В своём Telegram-канале он отметил, что в Госдуму часто поступают обращения по поводу псевдокафе, которые ночью торгуют алкоголем, обходя закон. Он подчеркнул, что принятое ГД решение является ответом на запрос жителей России.

По словам Володина, регионы получат право запрещать продажу алкоголя в таких заведениях, ограничивать время продажи товара таких продуктов в точках общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», — добавил спикер.

13 ноября в Госдуму внесли законопроект о праве на запрет продажи пива в «наливайках».