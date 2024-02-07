Число вакансий в Челябинской области в январе выросло на 33%
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис HeadHunter.
«Ощутимее всего увеличилось число вакансий в автобизнесе: по сравнению с предыдущим годом — на 74%», — сказали в сервисе.
В лидеры по росту предложений работы вошли туризм и гостиницы с ресторанами (+61%), работа администраторов (+53%), сфера спортклубов и салонов красоты (+47%), работа кадровиков и транспортников (+42% в каждой сфере).
Средний прирост зарплаты в регионе составил 24%, достигнув в январе уровня в 49 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Курганской области самые высокие зарплаты предлагают инженерам, дальнобойщикам и стоматологам.