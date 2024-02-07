RT в Telegram
Подпишись

Число вакансий в Челябинской области в январе выросло на 33%

Короткая ссылка
В Челябинской области в январе 2024 года было размещено 28 тыс. вакансий, что на 33% выше показателей за аналогичный период 2023 года.
Число вакансий в Челябинской области в январе выросло на 33%
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис HeadHunter.

«Ощутимее всего увеличилось число вакансий в автобизнесе: по сравнению с предыдущим годом — на 74%», — сказали в сервисе.

В лидеры по росту предложений работы вошли туризм и гостиницы с ресторанами (+61%), работа администраторов (+53%), сфера спортклубов и салонов красоты (+47%), работа кадровиков и транспортников (+42% в каждой сфере).

Средний прирост зарплаты в регионе составил 24%, достигнув в январе уровня в 49 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области самые высокие зарплаты предлагают инженерам, дальнобойщикам и стоматологам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить