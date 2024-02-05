Вакансия инженера стала одной из самых высокооплачиваемых в Курганской области
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Работа».
Так, в регионе ищут инженера по гарантии на завод, предлагаемый оклад составляет 100 тыс. рублей в месяц.
Водителям-дальнобойщикам обещают зарплату от 160 тыс. до 200 тыс. рублей.
Кроме того, в одну из клиник Кургана ищут врача-стоматолога с зарплатой от 200 тыс. рублей.
Также машинисту крана работодатель готов предложить 90—120 тыс. рублей в месяц.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.