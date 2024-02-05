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Вакансия инженера стала одной из самых высокооплачиваемых в Курганской области

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В Курганской области самые высокие зарплаты предлагают инженерам, дальнобойщикам и стоматологам.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Так, в регионе ищут инженера по гарантии на завод, предлагаемый оклад составляет 100 тыс. рублей в месяц.

Водителям-дальнобойщикам обещают зарплату от 160 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, в одну из клиник Кургана ищут врача-стоматолога с зарплатой от 200 тыс. рублей.

Также машинисту крана работодатель готов предложить 90—120 тыс. рублей в месяц.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.

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