РГУ им. А.Н. Косыгина: заболевший корью идёт на поправку

В конце января в РГУ им. А.Н. Косыгина был обнаружен единичный случай заболевания корью. Об этом RT рассказали в департаменте информационной политики вуза.

Там пояснили, что руководством были приняты оперативные меры по выполнению обязательных требований Роспотребнадзора: отменены массовые мероприятия, ограничен доступ в учебные корпуса, занятия перенесены в дистанционный формат, проведена санитарная обработка учебных помещений и зон общего пользования; работа читальных залов и библиотек была приостановлена, но функционировала электронная библиотека.

Сотрудники университета вакцинированы, добавили в департаменте.

«Заболевший идёт на поправку, находится под наблюдением врачей.

В общежитиях заболевших нет. В привычный формат и режим работы университет планирует вернуться с 9 февраля», — пояснили специалисты.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили о проведении всех необходимых противоэпидемических мероприятий в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РГУ им. Косыгина.