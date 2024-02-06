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РГУ им. А.Н. Косыгина: заболевший корью идёт на поправку

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Анастасия Румянцева
В конце января в РГУ им. А.Н. Косыгина был обнаружен единичный случай заболевания корью. Об этом RT рассказали в департаменте информационной политики вуза.
РГУ им. А.Н. Косыгина: заболевший корью идёт на поправку
  • РИА Новости

Там пояснили, что руководством были приняты оперативные меры по выполнению обязательных требований Роспотребнадзора: отменены массовые мероприятия, ограничен доступ в учебные корпуса, занятия перенесены в дистанционный формат, проведена санитарная обработка учебных помещений и зон общего пользования; работа читальных залов и библиотек была приостановлена, но функционировала электронная библиотека.

Сотрудники университета вакцинированы, добавили в департаменте.

«Заболевший идёт на поправку, находится под наблюдением врачей.
В общежитиях заболевших нет. В привычный формат и режим работы университет планирует вернуться с 9 февраля», — пояснили специалисты.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили о проведении всех необходимых противоэпидемических мероприятий в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РГУ им. Косыгина.

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