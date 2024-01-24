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У студента РУДН обнаружили корь

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У студента Российского университета дружбы народов обнаружили корь, заболевший находится под присмотром врачей.

«В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора», — говорится в сообщении на сайте вуза.

В учебном заведении отметили, что заболевший находится под наблюдением медиков, его состояние удовлетворительно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в декабре в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что мир вокруг России «горит корью». По её словам, на российской территории циркулируют вирусы кори, завезённые из 16 государств.

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