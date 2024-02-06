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Проректор РУДН: информация о карантине из-за кори не соответствует действительности

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Анастасия Румянцева
Проректор РУДН Елена Апасова в беседе с RT опровергла информацию о том, что в учреждении введён карантин.
Проректор РУДН: информация о карантине из-за кори не соответствует действительности
  • РИА Новости

«Информация о том, что в РУДН объявлен карантин из-за кори, не соответствует действительности. 23 января пришло подтверждение одного случая кори у одного обучающегося. До 8 февраля в соответствии с предписанием Роспотребнадзора отменены все массовые мероприятия. 7—8 февраля занятия для тех, кто учится в главном корпусе, пройдут в дистанционном формате», — рассказала собеседница RT.

Она добавила, что доступ в главный корпус будет открыт только переболевшим корью или тем, у кого сделано две прививки против кори.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в московских РУДН и РГУ им. Косыгина был объявлен карантин из-за случаев кори.

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