Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах из-за кори в РГУ
- РИА Новости
«В ходе противоэпидемических мероприятий сотрудники Роспотребнадзора определили круг контактных лиц. Руководству вуза было дано предписание об ограничении посещения учебного корпуса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или о ранее перенесённом заболевании», — пояснили там.
В учебном учреждении был установлен дистанционный формат обучения, добавили специалисты.
«Кроме того, с 25 января по 9 февраля установлены учебные каникулы. Организовано проведение вакцинации среди контактных лиц в двух городских поликлиниках. Ситуация находится на контроле», — заверили RT в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Ранее проректор РУДН Елена Апасова опровергла информацию о том, что в учреждении введён карантин из-за кори.