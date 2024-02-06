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Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах из-за кори в РГУ

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Анастасия Румянцева
В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили RT о проведении всех необходимых противоэпидемических мероприятий в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РГУ имени Косыгина.
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах из-за кори в РГУ
  • РИА Новости

«В ходе противоэпидемических мероприятий сотрудники Роспотребнадзора определили круг контактных лиц. Руководству вуза было дано предписание об ограничении посещения учебного корпуса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или о ранее перенесённом заболевании», — пояснили там.

В учебном учреждении был установлен дистанционный формат обучения, добавили специалисты.

«Кроме того, с 25 января по 9 февраля установлены учебные каникулы. Организовано проведение вакцинации среди контактных лиц в двух городских поликлиниках. Ситуация находится на контроле», — заверили RT в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Ранее проректор РУДН Елена Апасова опровергла информацию о том, что в учреждении введён карантин из-за кори.

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