Специалист Орехова: у детей с РАС могут быть разные патологии развития мозга

Ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Орехова заявила, что у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) могут быть разные патологии развития мозга.

«РАС — это нарушение развития, которое очень гетерогенно. Это значит, что масса совершенно разных причин могут вести к сходным симптомам: нарушению социального общения, коммуникации, появлению повторяющегося поведения», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если отправить ребёнка с аутизмом на МРТ, то с большой долей вероятности врач ничего там не обнаружит.

«Конечно, есть такие формы аутизма, при которых что-то и будет видно. Но в большинстве случаев МРТ бесполезно, потому что нарушение чаще всего не приводит к изменению макроструктуры мозга. Это может быть сбой в связях, которые незаметны на МРТ», — пояснила Орехова.

Она добавила, что основная нейрофизиологическая теория аутизма — это нарушение баланса в работе определённых типов нервных клеток мозга.

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