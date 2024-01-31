Специалист Самбурский рассказал о признаках психологических проблем у детей

Автор «Дзен»-канала «Экологичный психолог» клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский перечислил признаки, указывающие на психологические проблемы у детей.

«Например, если ваш ребёнок внезапно стал агрессивным, раздражительным, апатичным, беспокойным без очевидной причины; начал регулярно плакать, кричать, биться, убегать, прятаться. Или, наоборот, ребёнок становится слишком послушным и дружелюбным или резко замкнутым и молчаливым», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, кроме поведенческих, могут появиться проблемы со сном, аппетитом, туалетом, гигиеной.

По мнению Самбурского, паниковать в этом случае не стоит, но если эти сигналы стали длительными, частыми, интенсивными, а также мешают ему нормально жить, учиться и общаться, то имеет смысл обратиться к психологу. Как правило, подросткам легче обсудить свои проблемы с посторонним человеком, чем открыться родителям.

«Психологическая работа с ребёнком может длиться от нескольких недель до нескольких лет — в зависимости от индивидуальных особенностей, целей и задач ребёнка. Цель психологической работы с ребёнком не только устранить его проблемы, но и помочь раскрыть потенциал, повысить самооценку, улучшить отношения с окружающими», — заключил специалист.

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