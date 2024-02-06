В Подмосковье пройдёт программа для предпринимателей «Экспортный форсаж»

В Московской области для компаний малого и среднего бизнеса проведут обучающую программу «Экспортный форсаж».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Отмечается, что обучающий курс в очном и заочном форматах расскажет о принципах экспортной работы, разберёт основы международного бизнеса и предоставит практические знания для успешного выхода на зарубежный рынок.

Ранее сообщалось, что в Калужской области самозанятые предоставили товаров и услуг более чем на 46,9 млн рублей в 2023 году, что на 37,5% больше, чем в 2022-м.