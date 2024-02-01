В Калужской области самозанятые предоставили товаров и услуг на 47 млн рублей
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
По данным на конец прошлого года, число самозанятых достигло 62 702.
Отмечается, что в целом по России самозанятые отгрузили товаров и услуг на 7 млрд рублей, что в два раза превышает уровень 2022 года.
Ранее в Ульяновске заявили об увеличении в 2023 году числа самозанятых до 32,7 тыс. человек, что на 13 тыс. больше по сравнению с 2022 годом.