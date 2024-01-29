Число самозанятых в Ульяновске достигло 32,7 тысячи
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Как рассказал начальник отдела предпринимательства управления инвестиций и планирования администрации Ульяновска Алексей Алексеев, в 2023 году также возросло до 28,7 тыс. количество человек, занятых в малом и среднем предпринимательстве.
Из федерального бюджета в прошлом году направили 117 млн рублей на осуществление предпринимательской деятельности.
В 2024 году городской бюджет планируется пополнить на сумму около 15 млн рублей за счёт самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, которые заключили социальный контракт.
Ранее в Московской области рассказали о росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).