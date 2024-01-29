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Число самозанятых в Ульяновске достигло 32,7 тысячи

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В Ульяновске заявили об увеличении в 2023 году числа самозанятых до 32,7 тыс. человек, что на 13 тыс. больше по сравнению с 2022 годом.
Число самозанятых в Ульяновске достигло 32,7 тысячи
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как рассказал начальник отдела предпринимательства управления инвестиций и планирования администрации Ульяновска Алексей Алексеев, в 2023 году также возросло до 28,7 тыс. количество человек, занятых в малом и среднем предпринимательстве.

Из федерального бюджета в прошлом году направили 117 млн рублей на осуществление предпринимательской деятельности.

В 2024 году городской бюджет планируется пополнить на сумму около 15 млн рублей за счёт самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, которые заключили социальный контракт.

Ранее в Московской области рассказали о росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

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