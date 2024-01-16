Количество субъектов МСП в Подмосковье выросло на 7% за год

В Московской области рассказали о росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, за год количество субъектов МСП превысило 439 тыс., что почти на 7% больше, чем в 2022 году.

«По росту числа новых компаний лидирует сфера розничной торговли, затем — сфера перевозки и транспортировки, на третьем месте — сфера строительства», — сказала Зиновьева.

Ранее глава Департамента городского хозяйства Москвы Максим Гаман заявил, что малый и средний бизнес (МСБ) выкупил у города почти 90 объектов недвижимости в Центральном административном округе столицы.