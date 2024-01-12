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МСБ выкупил у Москвы 90 объектов недвижимости

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Глава Департамента городского хозяйства Москвы Максим Гаман заявил, что малый и средний бизнес (МСБ) выкупил у города почти 90 объектов недвижимости в Центральном административном округе столицы.
МСБ выкупил у Москвы 90 объектов недвижимости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил чиновник, выкупить недвижимость, включённую в реестр субъектов МСП (малое и среднее предпринимательство), могут бизнесмены, арендующие эти площади не меньше двух лет.

После сделки недвижимость должна находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом, не менее пяти лет.

Большинство объектов, выкупленных МСП у города, находится в Басманном районе. Самое большое по площади здание (4,2 тыс. кв. м) расположено в Таганском районе.

Ранее сообщалось, что число МСП Удмуртии превысило 60 тыс. в 2023 году.

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